محمود شاهين عن السماح بشرب الخمور في فرحه: "الأفراح الشعبي فيها خمرة ومخدرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تعجب محمود شاهين مدير التصوير، من ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وضع "بار" للخمور في حفل زفافه، قائلًا: "في ناس بتقول أصل ما نعملش في الفرح خمرة بس بيشربوا تحت التربيزة، في الأفراح الشعبي بيعملوا خمرة وحاجات تانية ومخدرات، الحاجات دي مكنتش موجودة عندي في الفرح"

وأضاف "شاهين" ، خلال ظهوره ضيفًا ببرنامج ببرنامج "شاي بالياسمين" تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، المذاع عبر فضائية "النهار"، قائلًا: "كان في أوبن بار، وأنا كتبت في كارت الدعوة (انفيتيشن) إن اللي عايز يجيب إزازة يجيب واللي عايز يشرب يشرب، اللي عايز يجيب حاجته يجبها كل واحد ينبسط بطريقته، ومش شرط كل الموجودين في الفرح يشربوا".

واحتفل محمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين بحفل بزفافه الخميس، 5 سبتمبر.

وحرص على الحضور المطرب محمد حماقى والمنتج حمدى بدر، وأمير شاهين، والمخرجة منال الصيفي، والفنانة إلهام صفي الدين ابنة عمته، كما حضر كريم محمود عبد العزيز، نسرين إمام، هاجر الشرنوبي، محمد عز، سارة عبد الرحمن، وئام مجدي، المخرج حسام الحسيني، السيناريست تامر حبيب ونجلاء بدر ومحمد الشرنوبي وناهد السباعي وغيرهم من النجوم.

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