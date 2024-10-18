كيف علق محمود شاهين على ظهوره بزجاجة "خمور" في يده ليلة زفافه ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حل محمود شاهين إبن شقيق الفنانة إلهام شاهين، ضيفًا ببرنامج "شاي بالياسمين" تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، المذاع عبر فضائية "النهار".

وكشف محمود شاهين عن كواليس حفل زفافه، والذي أثار الجدل مؤخرًا، وأحدث ضجة كبيرة بين جمهور السوشيال ميديا.

وقال محمود شاهين: "البنات اللي كانوا بيرقصوا في الفرح أنتيم حياتي وأصحابي جدًا ومن أكتر الناس اللي قريبين مني في الحياة، ومنهم ناس كانت أزواجهم موجودة في الفرح، دول صحابي وأزواجهم صحابي، وناس متربين معايا على مدار الحياة".

وعن ظهوره بزجاجة "خمور" بحفل زفافه، قال: "في كذا فرح شوفته عمل نفس الفكرة بعد فرحي، يمكن عشان بتفرج على حاجات برة وبحب جدا الرالي وسباقات الفورمولا 1 لأن احتفالهم بتبقى بالشمبانيا، في حد جابها لي هدية وفرقعنها، كان انبساط بالنسبة لنا".

واحتفل محمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين بحفل بزفافه الخميس، 5 سبتمبر.

وحرص على الحضور المطرب محمد حماقى والمنتج حمدى بدر، وأمير شاهين، والمخرجة منال الصيفي، والفنانة إلهام صفي الدين ابنة عمته، كما حضر كريم محمود عبد العزيز، نسرين إمام، هاجر الشرنوبي، محمد عز، سارة عبد الرحمن، وئام مجدي، المخرج حسام الحسيني، السيناريست تامر حبيب ونجلاء بدر ومحمد الشرنوبي وناهد السباعي وغيرهم من النجوم.

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