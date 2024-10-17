بعد عودته من رحلة العلاج.. استقبال مؤثر من نبيل شعيل لـ عبدالله الرويشد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استقبل الفنان نبيل شعيل، الفنان الكبير عبدالله الرويشد في ظهوره الأول عقب عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا خلال الفترة الماضية وذلك فور وصوله مطار الكويت.

نشر موقع "عرب وود" مقطع فيديو ظهر خلاله الفنان نبيل شعيل وهو في استقبال الفنان عبدالله الرويشد، وقام الأول بتقبيل رأس الثاني متأثرًا بلقائه وسط تواجد عدد كبير من الفنانين، إلى جانب المدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، وذلك بعد رحلة علاجية استغرقت قرابة الـ 10 أشهر.

طمأن الفنان عبدالله الرويشد جمهوره بشهر يوليو الماضي، بمقطع فيديو خلال فترة النقاهة في ألمانيا، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها إثر إصابته بجلطة في المخ، حيث ظهر الرويشد قعيدًا على كرسي متحرك.

وطالبت بعدها ابنته أسيل جمهوره ومتابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل وسط دعواتهم بدوام الصحة والعافية.

ونقلا عن تصريحات لأسيل ابنة عبدالله الرويشد لجريدة القبس الكويتية، قالت: "اللهم لك الحمد أبويا معانا في البيت، لاستمرار فترة العلاج .. كل الشكر للجميع على وقفتكم معانا، جزاكم الله خيرا جميعا، والله لا يريكم مكروها والحمد لله على كل حال".

يذكر أن عبدالله الرويشد هو ملحن ومطرب كويتي من مواليد عام 1961، وأحب الغناء منذ الصغر، وتعلم العزف على آلة العود بفضل شقيقه الملحن محمد الرويشد. وفي عام 1980 أصدر أولى أغانيه والتي حملت اسم "أنا سهران" وعبر مسيرته الفنية الحافلة بالعطاء، طرح قرابة الـ 35 ألبوما منها "مسحور، ليلة عمر، تصور، وينك، آه يا زمن".

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