20 صورة من عزاء خالة الفنان أحمد زاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

أقيم، منذ قليل، عزاء خالة الفنان أحمد زاهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والتي توفيت يوم الثلاثاء الماضي.

واستقبل أحمد زاهر الحاضرين لتقديم واجب العزاء في وفاة خالته، وكان بين الحضور الفنان عماد زيادة.

وكان أعلن الفنان أحمد زاهر وفاة خالته، الثلاثاء الماضي، من خلال حسابه بموقع "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. عزاء المغفور لها باذن الله خالتي العزيزه السيدة سهير مصطفي رياض حرم المرحوم الدكتور فؤاد البحيري الخميس الموافق 17 أكتوبر في مسجد الشرطة قاعة الرزاق .. ارجو قراءه الفاتحة والدعاء للمغفور لها بإذن الله".

يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، بطولة مي عمر، كمال أبو رية، أروى جودة، من إخراج محمد سامي، ومسلسل "محارب"، بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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