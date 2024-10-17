أول رد من محمد ممدوح بعد تصريحه "أم كلثوم مش ذوقي": "كان لازم أختار ألفاظي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد ممدوح عن أسوأ تصريح أطلقه الفترة الماضية، تسبب في مشكلة بينه وبين جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا.

وقال محمد ممدوح، بعد استقباله في استوديو إذاعة "نجوم إف إم"، ببرنامج "أسرار النجوم"، تقديم الإعلامية إنجي علي، إن أسوأ تصريح أطلقه كان "أم كلثوم مش ذوقي"، مرادفًا: "ماكنتش أقصد كان لازم اختار ألفاظي، وياريت الناس تعمل كده، عشان تقول جملة بقيت مسئولية للأسف، أنا عارف عنها كل حاجة بس هي مش ذوقي مش أكتر ".

وكان محمد ممدوح، قال في تصريحات تليفزيونية سابقة عن أم كلثوم: "أنا مقدر قد إيه هي عظيمة وفخور أنها من بلدي وهي كوكب الشرق حقيقي.. بس هي مش ذوقي".

وعرض للفنان محمد ممدوح مؤخرًا فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"، وفيلم "أهل الكهف" اللذان عرضا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي، إلى جانب فيلم "إكس مراتي". كما يشارك الفنانة دنيا سمير غانم بطولة فيلمها الجديد "روكي الغلابة".

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