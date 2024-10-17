لا أعلم عنه شيئا.. محمد رجب يحذر من حساب وهمي يستغل اسمه للنصب على متابعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حذر الفنان محمد رجب متابعيه، من وجود حساب وهمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يستغل اسمه للنصب على المتابعين.

وكتب رجب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيس بوك": "أرجو الحذر من هذا الشخص النصاب الذي يدعي أنه محمد رجب فهذا الحساب لا أعلم عنه شيئا، وبيبعت للناس يبعتوا له فلوس".

وأضاف: "أرجو من كل شخص بعت له إنه يقوم بعمل بلاغ في مباحث الإنترنت، وأنا سوف أتخذ ضده الإجراءات القانونية، وطبعا دي سكرين شوت من إحدى الضحايا اللي نصب عليهم وده الرقم اللي بيبعتوا له عليه".

وأعلن الفنان محمد رجب مشاركته في مسلسل "الحلانجي"، والمقرر عرضه في دراما رمضان عام 2025، إنتاج ممدوح شاهين، تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

يذكر أن الفنان محمد رجب شارك في مسلسل "الحشاشين"، وهو سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، أحمد عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، سارة الشامي، عمر الشناوي.

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