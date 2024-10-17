شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عبد الله الرويشد للكويت بعد رحلة علاج بألمانيا ونبيل شعيل يقبل رأسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من السعادة عمت الشارع الكويتي، بعد عودة الفنان الكبير عبد الله الرويشد إلى موطنه بعد رحلة علاج طويلة إثر إصابته بجلطة بالمخ، وكان في استقباله عددا كبيرا من جمهوره في الكويت، فضلاً عن استقبال خاص من الفنان الكويتي نبيل شعيل الذى احتضنه وقبل رأسه.

وكان الفنان الكويتي عبد الله الرويشد أصيب في شهر يوليو الماضي بجلطة في المخ، وسافر إلى ألمانيا ليخضع لرحلة علاج طويلة، وفي يوليو الماضي، طمأن الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، جمهوره، بمقطع فيديو له خلال فترة النقاهة التي قضاها فى ألمانيا.

وحرص العديد من نجوم الأغنية الكويتية والخليجية على تهنئة الرويشد بعودته سالماً إلى أرض الوطن، حيث كتب نبيل شعيل عبر حسابه في "إكس"، "أهنئ الكويت بعودة رفيق العمر والدرب أخي وعضيدي عبد الله الرويشد من رحلة العلاج وعودة الروح الفنية إلى الخفقان في قلوب محبيه على امتداد الوطن العربي".



عبد الله الرويشد داخل الطائرة اثناء عودته من رحلة علاجه فى المانيا



عبد الله الرويشد مبتسما فى عودته للكويت



وصول عبد الله الرويشد للكويت



نبيل شعيل يقبل راس عبدالله الررويشد