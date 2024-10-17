شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو أمير عبد المجيد يجرى بروفة الليلة العمانية على المسرح الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المايسترو أمير عبد المجيد بروفة مع فرقته الموسيقية على المسرح الكبير، استعداداً لحفل الليلة العمانية والتى يجتمع فيها نخبة من العرب مع مطربى سلطنة عمان، ليتغنوا بألحان الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدى، بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو أمير عبد المجيد، وتحل عليهم الفنانة القديرة لطيفة كضيف شرف مع كل من الفنانة جنات والفنانة ريهام عبد الحكيم.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات 76 مطربا ومطربة هم، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

بالإضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، ، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.



المايسترو أمير عبد المجيد من بروفة حفله بمهرجان الموسيقى العربية