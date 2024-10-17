شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط حر يعرض حفلتين متتاليتين بمسرح الهوسابير بسبب الإقبال الجماهيري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفنان سامح بسيوني، مدير مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، عن عرض مسرحية "سقوط حر" التي تقدم اليوم ضمن فعاليات المهرجان، حفلتين متتاليتين بدلاً من حفلة واحدة، وذلك بسبب الإقبال الجماهيري الكبير عليها، بحيث تكون الحفلة الأولى في موعدها الساعة العاشرة مساءً، أما الحفلة الثانية تكون في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، وذلك بمسرح الهوسابير.

والعرض بطولة الفنان هاني الطنباري، والفنان بهاء الطنباري، والفنان أحمد أبو زيد، بجانب كوكبة من فناني النقابة، ديكور خالد عمر، ملابس وإكسسوار نورهان جمال، دعاية أحمد الجوهري، إضاءة أحمد علاء علي، مكياج نادين عبد المجيد، مخرج منفذ حسن خالد، دراماتورج وإخراج محمد فرج الخشاب.

يذكر أن العروض التي تتنافس علي جوائز المهرجان هذا العام هي: "بلاك" إخراج تغريد عبد الرحمن، "بيت لعبة" إخراج محمد فريد، "العشاء الأخير" إخراج إياد أمين، "العرض مستمر" إخراج أحمد الرمادي، "إليستيس" إخراج ماركو نبيل، "طار فوق الجميع" إخراج محمد صقر، "يوم سعيد جدًا" إخراج عبد الله صابر، "الشك" إخراج أحمد حتحوت، "الزواحف" إخراج محمد شحاته، "سقوط حر" إخراج محمد فرج الخشاب، "إيه كلاس" إخراج محمود سليمان، "الزائر" إخراج جاسمين أحمد، "مغلق للتحسينات" إخراج سمير أنس النيلي، "ابن الشدة" إخراج أحمد عبد الجواد، "بنت القمر" إخراج إسراء أحمد، "الشقة" إخراج يوركا، "السد" إخراج محمد عبد الوارث، "11:11" إخراج محمد علاء الدين، "الناس اللي في الثالث" إخراج علاء الوكيل، "12:12" إخراج يوسف الأسدي، "آل ويلر" إخراج أمنية حسن، "رغبة تحت شجرة الدردار" إخراج مرتينا عادل، "كارمن" إخراج عمر الحسيني، "مسرح الحياة" إخراج بدر أحمدي و"غرباء تمامًا" إخراج مينا نبيل.

‎مهرجان نقابة المهن التمثيلية المصرية هو حدث سنوي يهدف إلى دعم وتشجيع المواهب الشابة في مجال التمثيل والمسرح.

‎بدأ المهرجان لأول عام 2016 تحت إشراف نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، ويركز المهرجان على تقديم أعمال مسرحية شبابية جديدة، ويتيح الفرصة للمواهب الصاعدة بجانب مختلف الأجيال من أعضاء النقابة للتعبير عن قدراتهم الفنية من خلال عروض مسرحية مميزة.