شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يتلقى عزاء خالته بمسجد الشرطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، منذ قليل، عزاء خالة الفنان أحمد زاهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذى حرص على تلقى واجب العزاء، فيما تلقت ابنته ملك زاهر عزاء السيدات.

كانت آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل محارب، الذي عرض فى رمضان الماضى 2024، ويشارك فى بطولته: حسن الرداد، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.



ملك زاهر تتلقى عزاء السيدات



احمد زاهر يتلقى عزاء خالته