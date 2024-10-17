شكرا لقرائتكم خبر عن ليام باين وتداعيات تعافيه من إدمان الكحوليات وكيف أثر على حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المغنى الشاب ليام باين، الذى توفى منذ ساعات أثر سقوطه من بلكونة الدور الثالث من فندقه الذى كان يقيم فيه بالأرجنتين، وكان قد تحدث العضو السابق في فرقة One Direction كثيرًا عن صراعه مع إدمان الكحول.

في يونيو 2022، ظهر باين في مقابلة بودكاست مثيرة للجدل مع مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي لوجان بول، حيث أدلى بعدد من الادعاءات الغريبة حول فرقة One Direction وزملائه السابقين في الفرقة، وبعد رد فعل عنيف على حديثه، اعتذر باين وأعلن لاحقًا أنه دخل مركز إعادة تأهيل.

صرح باين في مقطع فيديو تمت مشاركته على قناته على YouTube: "الكثير مما قلته جاء في الوقت الخطأ، كنت غاضبًا جدًا مما كان يحدث من حولي وبدلاً من النظر إلى ما يحدث في حياتى، قررت إلقاء اللوم على كل من حولى، وأخرجت غضبي على الجميع، وهو أمر خاطئ".

وعلى الرغم من ندمه على تصريحاته، أكد باين إن مقابلة البودكاست ساعدته في السيطرة بشكل أكبر على الحياة وكل ما كان يبتعد عنه، وذلك مع احتفاله بمرور 100 يوم من الابتعاد عن الكحوليات في مايو من العام الماضى 2023.

وفى سياق متصل يعيش جمهور المغني العالمي ليام باين فى حالة من الصدمة بعد وفاته عن عمر 31 عامًا، وأعلن موقع tmz سبب وفاته، عن سبب الوفاة مؤكدا أنه سقط من البلكونة من الدور الثالث من فندقه الذى كان يقيم فيه بالأرجنتين.

ليام عضو سابق بـ فريق One Direction وكان سبق وأعلن عن لم شمل أعضائه وذلك فى الذكرى السنوية للفريق، وكشف ليام باين فى تصريحات لصحيفة The Sun قبل رحيله عن أن وهارى ستايلز ولويس توملينسون ونيال حوران سيشاركون فى خطط لم الشمل بينما زين مالك يفضل الغياب.

بدأ فريق "One Direction" من خلال برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" الشهير عام 2010، وقد أصبحت الآن من أشهر الفرق الغنائية بالعالم وتفكك الفريق فى 2016.