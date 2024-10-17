شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركته فى كان.. عرض فيلم أثر الأشباح بمهرجان الجونة 25 و26 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس فيلم أثر الأشباح للمخرج جوناثان ميليت بالمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة بالدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، حيث يشهد عرضه الأول بالعالم العربي حضور المخرج ميليت والمنتجة بولين سيجلاند، وسيكون عرضه الأول يوم الجمعة 25 أكتوبر في تمام الساعة الخامسة عصراً، وعرضه للمرة الثانية يوم السبت 26 أكتوبر في تمام الساعة الثانية ظهراً.

فيلم "أثر الأشباح" افتتح قسم أسبوع النقاد ضمن مهرجان كان السينمائي الدولي، وهو فيلم مطاردة مستوحى من أحداث حقيقية، حيث يصطدم الماضي بالحاضر وتُستكشف موضوعات العدالة والخلاص، وتدور أحداثه حول حميد المنضم إلى منظمة سرية تلاحق مسؤولين بالنظام السوري لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، تأخذه مهمته إلى فرنسا، حيث يتبع أثر جلاده الذي لم ير وجهه من قبل وعليه مواجهته.

شارك الفيلم في مهرجاني سيدني وملبورن السينمائيين الدوليين، وتلقى إشادات جماهيرية ونقدية من مختلف المواقع السينمائية العالمية، والفيلم إنتاج فرنسي، من إخراج جوناثان ميليت ويشاركه التأليف فلورنس روشات وبطولة الممثل التونسي الفرنسي آدم بيسا الحائز على جائزة أفضل ممثل في مسابقة نظرة ما في مهرجان كان السينمائي عن فيلم حرقة والممثل الفلسطيني توفيق برهوم وجوليا فرانز ريختر، ومدير التصوير أوليفييه بونجينج وألحان وسام حجيج وإنتاج بولين سيجلاند وليونيل ماسول (أفلام جراند هويت).

جوناثان ميليت مصور ومخرج فرنسي قام بإخراج عدة أفلام قصيرة ووثائقية منها فيلم ودائما سوف نسير الذي رُشح لجائزة سيزار لعام 2018، ويُعد أثر الأشباح هو أول فيلم روائي طويل له أخذ عنه جائزة منظمة فيزو لأفضل سيناريو فيلم روائي بمهرجان أنجرس الأوروبي للفيلم الأول.