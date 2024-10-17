شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قصور الثقافة تعلن نتيجة مسابقة الكاتب المصرى فى الإعداد والتأليف المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة نتيجة مسابقة التأليف المسرحي "الكاتب المصري"، جائزة الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلاموني، المعنية بالدراما المسرحية في فرعي التأليف، والإعداد عن أصل غير مسرحي، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة.

وهنأ الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفائزين بالمسابقة في فرعيها الإعداد والتأليف، وأكد أن المسابقة تأتي ضمن برامج وزارة الثقافة الداعمة للنشاط المسرحي بمكوناته كافة، مشيدا بما يشهده مسرح هيئة قصور الثقافة من زخم وتنوع خلال الفترة الأخيرة، ووجه شكره للجنتي تحكيم المسابقتين وللقائمين على الإعداد والتنفيذ بالإدارة العامة للمسرح.

وأعلنت لجنتا التحكيم نتيجة المسابقة بفرعيها، وفي فرع التأليف المسرحي حصد إبراهيم الحسيني المركز الأول عن نص "أشباح ايزبيل سلامة" وجائزة مالية 20000 جنيه، وحصد سليم كتشنر استاورو المركز الثاني عن نص "الآخرون" وجائزة مالية 15000 جنيه، وحصد المركز الثالث مناصفة طارق عبد العزيز عمار عن نص "الملك"، وأحمد محمد حسن عن نص "ابن طولون" وجائزة 10000 جنيه.

وقررت لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي المكونة من الناقد محمد الروبي، د.محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد طه، والكاتب شاذلي فرح مقررا، منح شهادات تقدير لعدة نصوص لتميزها، وهي: "هاملت وأشباحه" للمؤلف ناظم نور الدين، "الأرض السابعة" لعمرو محمد عبد الحميد، "آخر أحلام كليوباترا" لحسام العجوز.

وفي فرع الإعداد المسرحي حصد شادى السعيد منسي المركز الأول عن نص "رجل بيحكى قصص" وجائزة مالية 15000 جنيه، ونال المركز الثاني باسم وجيه عبد الستار عن نص "حانة الأقدار" وجائزة مالية 12000 جنيه، بينما حصل أسامة بدر على المركز الثالث عن نص "رجل النار" وجائزة مالية 8000 جنيه.

وقد منحت اللجنة لجنة تحكيم مسابقة الإعداد المسرحي التى تكونت من المخرج عادل حسان، د.محمد زعيمة، د.ياسر علام، الكاتب سامح عثمان مقررا ، شهادات تقدير للنصوص التالية لتميزها: "عصيان" لخالد توفيق السمان، "أوسكار والسيدة الوردية" لكرم نبيه، كما رشحت اللجنة ثلاث نصوص للإنتاج وهي: "حديث الصباح والمساء" لمحمد شاكر، "أريد مكالمة هاتفية" لأسامة القزاز، "الجائحة" لمحمد عادل أباظة .

المسابقة نظمتها الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعى، ومن المقرر أن تنشر النصوص الفائزة في إصدار خاص من كتاب "دليل النصوص، مسرحيات مصرية" الذي تصدره الإدارة العامة للمسرح بالهيئة حتى يتاح للمخرجين المتعاملين مع الهيئة قراءتها وتقديمها، كما يتم التعاقد مع أصحاب النصوص الفائزة حال تقديمها على خشبة المسرح، وللهيئة أولوية التعاقد على النصوص الفائزة مدة خمس سنوات عن أي جهة أخرى، هذا وسيتم إقامة حفل لتسليم الجوائز يوم 30 أكتوبر بمسرح السامر سيتم الإعلان عن تفاصيله.