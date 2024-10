شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 25.. أكرم يورّط وليد فى جريمة قتل بدوى وضبطه متلبسا والان مع تفاصيل الخبر

تطورت الأحداث في مسلسل برغم القانون خلال الحلقة الخامسة والعشرون، حيث يتصل خالد (شادى مقار) بوليد (هانى عادل) من تليفون ليلى (إيمان العاصى) ويخبره أنه اذا أراد رؤيتها مرة أخرى أن يذهب إلى المكان الذى سيرسله له، وبالفعل يصل وليد إلى هذا المكان ويجد بدوى (ياسر عزت) مقتولاً ويحضر الشرطة مباشرة وتقبض على وليد وتوجيه تهمة القتل له.

يتصل وليد بليلى (إيمان العاصى) من القسم ويجدها في المكتب متخدرة وترد عليه ويخبرها بما حدث لتذهب لخالد وتهدده بأنها ستنتقم منهم وتذهب الى القسم لوليد الذى يوكلها للدفاع عنه في القضية رغم تصميم أخته بريهان على توكيل محامي كبير للقضية، فيما يقتحم خالد مكتب أكرم بعدما لم يرد عليه ويهدده بأنه لن يدخل السجن بمفرده خوفاً من تورطه في قضية قتل بدوى وسجن وليد.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.