يوسف الشريف يعود إلى الدراما بدعم من “موسم الرياض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، دعمه لعودة الفنان يوسف الشريف الى الدراما، وذلك بإنتاج مسلسل له بدعم من “موسم الرياض”.

وكتب رئيس هيئة الترفيه عبر حسابه الخاص في “فيسبوك”: “انتظروا مسلسل للفنان الأخ يوسف الشريف بدعم موسم الرياض … والمسلسل من إخراج حسين المنباوي وتأليف محمد الدباح”. وأضاف: “طلبت منهم أن يعرض خارج رمضان… في اعتقادي أنه سيشكّل عودة قوية ليوسف الشريف ويكون من علامات المسلسلات العربية… بالتوفيق لهم إن شاء الله”.

يُذكر أن يوسف الشريف يغيب للعام الرابع على التوالي عن دراما رمضان، منذ تقديمه مسلسل “كوفيد 25” في رمضان 2021، وذلك رغم إعلانه عن التعاقد على عمل درامي يُعرض ضمن موسم رمضان 2025، من إخراج أحمد مدحت.

ويأتي استبعاد المسلسل من المشاركة في ماراثون رمضان المقبل لأسباب عدة، منها عدم البدء في كتابة المسلسل حتى الآن، وعدم التعاقد مع أيٍ من فريق العمل، وانشغال يوسف الشريف بتصوير فيلمه الجديد “ديربي الموت” في المملكة العربية السعودية، والذي من المقرر أن يستمر تصويره حتى أوائل العام المقبل 2025، لأن تصوير أحداثه يحتاج الى وقت طويل.

فيلم “ديربي الموت” من المقرر عرضه في دور السينما خلال عام 2025، وهو من إنتاج “صندوق بيغ تايم”، وتحت إشراف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية، ويعود من خلاله الشريف الى السينما بعد غياب ست سنوات، حيث كان آخر أعماله السينمائية، فيلم “بني آدم” الذي عُرض عام 2018، وضم كلًا من: هنا الزاهد، محمود الجندي، أحمد رزق، مي سليم، وغيرهم الكثير.