أحمد سعد يضع “مهرجان الموسيقى العربية” في موقف محرج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم أحمد سعد المسؤولين عن “مهرجان الموسيقى العربية” المُقام حالياً في دار الأوبرا المصرية بالاعتذار عن عدم المشاركة في المهرجان، بسبب ظروف صحية أجبرته على دخول غرفة العمليات لإجراء جراحة في الفك، ومنعته لأسبوعين من تحريك فكّه.

وأحرج اعتذار أحمد سعد إدارة المهرجان، حيث كان من المقرر أن يُحيي خلاله حفلاً السبت المقبل في 19 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، لذا ضاق الوقت للتفاوض مع فنان آخر ليُحيي الحفل بدلاً منه.

ولم يكن حفل “مهرجان الموسيقى العربية” الوحيد الذي ألغاه أحمد سعد، حيث قرر عدم إحياء الحفلات في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يخضع أحمد سعد لعملية جراحية في الفك العلوي والجيوب الأنفية، والتي تسبب له آلاماً حادة، وأمره الطبيب المعالِج بالراحة لمدة أسبوعين، وعدم الحديث، على أن يخضع بعدها لعملية زرع أو تركيب أسنان، بعد وضع دعامات في الوجه، لأنه يعاني من تآكل شديد في عظام الفك العلوي.