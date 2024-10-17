الشرطة تداهم موقع تصوير مسلسل ميرفت أمين.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في واقعة غريبة ونادرة الحدوث، نشرت تفاصيلها قناة “العربية”، داهمت أجهزة الأمن في مديرية أمن الجيزة، استديو تصوير لمسلسل “جوما”، بطولة الفنانة ميرفت أمين بسبب تصوير مشاهد فيها عناصر شرطة وأسلحة هيكلية، من دون الحصول على ترخيص في منطقة البدراشين بمحافظة الجيزة.

البداية كانت عندما تلقى مدير مباحث الجيزة إخطاراً من مدير المباحث الجنائية يفيد بوجود أشخاص يرتدون زي الشرطة في استديو المغربي بقرية أبو صير في منطقة البدراشين.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن الى مكان الواقعة، وتبين أن الاستديو يُستخدم في تصوير مشاهد مسلسل “جوما” من بطولة الفنانة ميرفت أمين.

وأضافت التحريات أن المسؤولين عن الاستديو لم يحصلوا على الموافقة لتصوير هذه المشاهد، بالإضافة الى وجود أسلحة هيكيلة.

وأُلقي القبض على مدير الاستوديو و2 آخرين، وبتفتيش الاستوديو تأكّد خلوّه من وسائل الحماية المدنية، ما يشكل خطراً على العاملين والفنانين المشاركين بالمسلسل، وحُرّر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

مسلسل “جوما”

ينافس مسلسل “جوما” في سباق رمضان الدرامي 2025، ويشارك ميرفت أمين في بطولته: محمود عبدالمغني، وسميرة صدقي، ومنة عرفة، وماريتنا عادل…، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وفي موسم رمضان الماضي، أطلّت ميرفت أمين على جمهورها من خلال مسلسل “مليحة” الذي يناقش القضية الفلسطينية والإرهاب، وهو من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.