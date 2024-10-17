فن ومشاهير

نسرين أمين من داخل المتحف المصري الكبير: صرح عظيم ومبهر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نسرين أمين متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا من داخل المتحف المصري الكبير.

ونشرت نسرين صورة عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "من أول يوم للجمهور في المتحف المصري الكبير … صرح عظيم ومبهر وفخر لكل المصريين".

وكانت آخر مشاركات الفنانة نسرين أمين بمسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني وعرض بموسم دراما رمضان 2024، إلى جانب فيلم "وقت إضافي" بطولة الفنان خالد الصاوي.

وعرض للفنانة نسرين أمين فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية، ويحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر المصري والسعودي.

يذكر أن نسرين أمين تشارك في مسلسل "حرب الجبالي" بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبدالله، فردوس عبد الحميد، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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