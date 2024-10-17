"كان رجل الشعب".. إعلامي أمريكي ينعي يحيى السنوار بعد اغتياله في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى الإعلامي الأمريكي جاكسون هينكل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار بعد تأكيد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله في غزة وذلك عبر حسابه الرسمي على "X".

ونشر هينكل، صورة أرشيفية ليحيى السنوار، ظهر خلالها وسط حشد من الجماهير، وعلق عليها: "يحيى السنوار كان رجل الشعب".

ويواصل "هنكل" كشف أكاذيب الكيان الصهيوني بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابه الرسمي على "X" تخص انتهاكات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وقصف قطاع غزة وسط نزوح واستشهاد الآلاف من العائلات الفلسطينية، مطالبًا الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف فوري لإطلاق النار وفك الحصار ودخول المساعدات الإنسانية.

وكشف "هينكل" مؤخرًا عن محاولات الكيان الصهيوني حظر جميع صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورة لحسابه الرسمي على "X" وقد تم حظره من قبل الصفحة الرسمية للكيان الصهيوني.

جاكسون هينكل هو ممثل وإعلامي أمريكي من المعروف عنه مهاجمة الأوضاع السياسية الأمريكية والإسرائيلية، وكان من أبرز الداعمين للقضية والشعب الفلسطيني منذ الحرب على قطاع غزة بشهر أكتوبر عام 2023.

اقرأ أيضا:

"مداهمة الشرطة" أحدثها.. "جوما" مسلسل تطارده الأزمات

"سيني جونة للمواهب الناشئة" يعلن إطلاق برنامج "المواهب الصاعدة"