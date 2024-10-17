أميرة أديب تروج لأحدث أعمالها الغنائية "ظلمة ونور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

طرحت الفنانة الشابة أميرة أديب، أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "ظلمة ونور"، وجاءت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع المنصات.

وروجت أميرة للأغنية، ونشرت البوستر الدعائي، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "افتتحنا رسميًا فصل الشتاء، فيديو كليب وأغنية "ظلمة ونور" في كل حتة دلوقتي، عيطوا معايا بقا عشان كفاية عياط لوحدي".

يذكر أن أخر مشاركات أميرة أديب كانت بمسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني وسط بطولة نخبة من النجوم: شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، بسمة، تأليف وإخراج هاني كمال

اقرأ أيضًا

"سيني جونة للمواهب الناشئة" يعلن إطلاق برنامج "المواهب الصاعدة"

آية سماحة تهاجم استخدام الكلاب في التجارب العلمية في الجامعات

بالفيديو..كريم فهمي يعلن إنشاء صفحة رسمية له على موقع "فيسبوك"

عفاف مصطفى: أخذت درس العمر ونجومنا ولا نفعوني