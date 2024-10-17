شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 25.. أكرم يخطف ليلى بمساعدة خالد وياسر يطرد فاتن والان مع تفاصيل الخبر

استكملت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل برغم القانون، بذهاب فاتن (رحاب الجمل) إلى منزلها لرؤية بناتها، وتطلب السماح من زوجها ياسر (وليد فواز) وأن ما حدث كانت وسوسة شيطان وأنها لم تقم بشيء يمس شرفه، وتؤكد له أنها قامت بالتحدث مع رجل آخر لأنه حرمها من المشاعر والحب والطبطبة وأنه حرمها من كل شيء تحتاجه الست إلا أن ياسر يطردها ويطلب منها عدم الاقتراب من بناتها تماماً.

وخلال أحداث الحلقة أخبر محمود شرشر (محمد محمود عبد العزيز) أسرته بحمل سوسن (جورى بكر) وتعرض تهاني (بتول الحداد) أن تسافر معهم الى القاهرة لخدمتها حتى تلد المولود وترفض سوسن الأمر تماماً ولكنها ترضخ بعد اقناع زوجها محمود، أما ليلى (إيمان العاصى) فتلقت مكالمة من خالد (شادي مقار) بأن يقابلها وأنه سيتنازل عن كافة القضايا التي أقامها ضدها وفور ركوبها السيارة معه يظهر أكرم ويخدرها ويخطفها.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

تدور مسلسل برغم القانون فى دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التى تعيش فى مدينة بورسعيد، وتستيقظ فى صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أى سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفى "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.