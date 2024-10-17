شكرا لقرائتكم خبر عن الصورة الأخيرة للمغني ليام باين قبل وفاته وسقوطه من على ارتفاع 45 مترا والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع ديلي ميل عن الصورة الأخيرة للمغني ليام باين قبل وفاته المروعة وسقوطه من البلكونة على ارتفاع 45 مترا، حيث رصدت كاميرات المراقبة ليام باين وهو يقف أمام المصعد حاملا الكمبيوتر المحمول الخاص به والذي كسره في نوبة غضب وقت تواجده في بهو الفندق، ليصعد ليام لغرفته قبل سقوطه من البلكونة.

وشهد الواقعة قيام موظف في الفندق الذي سقط منه المغني ليام باين وتوفى على الفور، بتقديم بلاغ للشرطة قبل وفاة ليام باين بلحظات، حيث أبلغ الموظف الشرطة بأن لديهم ضيفا تعاطى المخدرات ويدمر كل شيء في غرفته بالفندق، ثم عاود الاتصال بعد انقطاع الخط مع خدمة 999، قائلاً: " لا أعرف ما إذا كانت حياة الضيف في خطر الغرفة بها شرفة ونخشى أن يفعل شيئًا ما".

وقال شهود عيان إن ليام وباين كان يتصرف بعنف في بهو الفندق وحطم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به.

ولا تزال صدمة رحيل ليام باين مغني فرقة One Direction السابق، تسيطر على وسائل الإعلام العالمية، نظرا لوفاته غير المتوقعة في عمر الشباب والطريقة التي رحل بها.

ونشر موقع ديلي ميل معاناة ليام باين المرضية منذ صغره، حيث ولد ليام قبل موعد ولادته الطبيعية بـ 3 أسابيع وظل من عمر يوم إلى 4 سنوات يعاني من مشكلات صحية تتطلب حصوله على كم ضخم من الحقن، نظرا لاكتشاف أن إحدي كليته لا تعمل بشكل كامل وبها ندوب نتيجة ولادته بشكل مبكر وهو ما تسبب له في الكثير من المشكلات الصحية فيما بعد وعانى من الآلم.

فيما كشف الموقع عن دخول ليام باين في إدمان الكحول ومحاولته الإقلاع عنه من خلال دخوله لمراكز إعادة التأهيل.

توفى المغنى العالمى الشاب ليام باين مغني فرقة One Direction السابق، حيث عثر عليه ميتاً بالأرجنتين، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام التى أفادت بأن المغني توفي خارج فندق في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وحضر العديد من محبى باين إلى الفندق وظهروا فى حالة من الصدمة بسبب وفاته المفاجأة.

ويعيش جمهور المغني العالمي ليام باين فى حالة من الصدمة بعد وفاته عن عمر 31 عامًا، وأعلن موقع tmz سبب وفاته حيث إنه سقط من البلكونة من الدور الثالث من فندقه الذى كان يقيم فيه بالأرجنتين.

ليام عضو سابق بـ فريق One Direction وكان سبق وأعلن عن لم شمل أعضائه وذلك فى الذكرى السنوية للفريق، وكشف ليام باين فى تصريحات لصحيفة The Sun قبل رحيله عن أن وهارى ستايلز ولويس توملينسون ونيال حوران سيشاركون فى خطط لم الشمل بينما زين مالك يفضل الغياب.

بدأ فريق "One Direction" من خلال برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" الشهير عام 2010، وأصبحت من أشهر الفرق الغنائية بالعالم وتفكك الفريق فى 2016.

الصورة الأخيرة للمغني ليام باين



ليام باين عضو فريق one direction السابق



ليام باين عضو فريق one direction السابق



ليام باين عضو فريق one direction السابق



ليام باين عضو فريق one direction السابق



ليام باين عضو فريق one direction السابق



ليام باين عضو فريق one direction السابق