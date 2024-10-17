شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تعتذر لشيرين عبد الوهاب لعدم تهنئتها بعيد ميلادها: أسفة وجاية مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطربة أحلام على تهنئة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها رغم مرور أيام عليه واعتذرت لها على عدم التهنئة بنفس يوم ميلادها، وكتبت عبر حسابها على موقع اكس : "كل عام وانتي قلبي ااااسفه ما انتبهت لعيد ميلاد حبيبتنا واختنا الغاليه اوي اوي وانا جايه مصر قريب وضروري اشوفك وارجع اقرى عليك ياسين يارب يحميك ويسعدك ونشوفك دائماً نجمه نفخر بها " .

وكانت شيرين عبد الوهاب حرصت على الرد على زملاءها من الوسط الفني ممن احتفوا بعيد ميلادها من خلال رسالة صوتية على موقع إكس قامت أحلام بالرد عليها والتأكيد على أسفها لعدم تهنئتها بنفس الوقت .



احلام على تويتر

وكانت حرصت المطربة شيرين عبد الوهاب على عدم تفويت الرد على محبيها وزملائها من الوسط الفني ممن بعثوا لها برسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها، إذ نشرت فيديو يجمع نجوما كثيرين من مختلف أنحاء الوطن العربي، مثل: وائل جسار، خالد سليم، محمد نور، تامر حسين، عزيز الشافعي، محمود الليثي، وغيرهم من أهم الأسماء ممن تمنوا لها عيد ميلاد سعيدا.

شيرين عبد الوهاب بدورها علقت على الفيديو وكتبت من خلال حسابها على موقع إكس «أحلي عيد ميلاد ليا بجد شكرا، لكل النجوم اللى فرحوني بتهنئة بعيد ميلادى شكرا ليكم من القلب ربنا ميحرمنيش منكم يا رب».

هذا وتحيى النجمة شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائيًا يوم 13 ديسمبر الشهر المقبل فى دبى، ومن المقرر أن تقدم شيرين لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

واستعادت النجمة شيرين عبد الوهاب نشاطها الفني وتعود لجمهورها مرة أخرى وطرحت عددا من أغانى ألبومها الجديد، وهم: "قالك نسيني وهي الأغنية السادسة من ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد، بعدما طرحت على مدار الأسابيع الماضية 5 أغاني: هي "عسل حياتي وما زال عالبال وبتمنى أنساك واللى يقابل حبيبي وهنحتفل" وحققت هذه الأغاني نجاحا كبيرا وحصدت ملايين المشاهدات والاستماع.