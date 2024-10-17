شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى هريدي يشيع جثمان والده بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفنان مصطفي هريدي، إلى مسجد مصطفي محمود، لتشييع جثمان والده، حيث أعلن الفنان مصطفى هريدي وفاة والده عبد اللطيف هريدي، وذلك من خلال حسابه بموقع "فيس بوك"، حيث كتب: "توفي إلى رحمه الله تعالى، أبويا الغالي الحاج عبداللطيف هريدي، الله يرحمه ويغفر اليه ويسكنه فسيح جناته".

وتابع: "وصلاة الجنازه بمسجد مصطفي محمود المهندسين، بعد صلاه الضهر وان لله وان اليه راجعون".



مصطفي هريدي ينتظر تشييع جثمان والده



مصطفي هريدي ينتظر تشييع جثمان والده



مصطفي هريدي ينتظر تشييع جثمان والده



مصطفي هريدي ينتظر تشييع جثمان والده