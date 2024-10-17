بعد شائعة انتحارها.. دنيا بطمة تتصدر تريند جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر اسم الفنانة المغربية دنيا بطمة تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة انتحارها داخل السجن.

ونشرت عائلة دنيا بطمة، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الله يحفظك وينجيكي ويفرجها عليكي يا رب ويبعد عنك أي شر".

وطمأنت إيمان بطمة شقيقة دنيا بطمة، متابعيها على الحالة الصحية للفنانة، نافية انتحار شقيقتها.

وقالت إيمان بطمة في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "كلها إشاعات ودنيا بخير والكلام يخرج مننا نحن شخصيًا".

وناشدت المطربة المغربية دنيا بطمة، ملك المغرب، للحصول على عفو ملكي، عقب صدر حكم قضائي برفض النقض المقدم منها، على الحكم الصادر بحبسها في قضية موقع "حمزة مون بيبي".

دنيا، ظهرت في مقطع فيديو، وهي تبكي، وتوجه رسالة إلى الملك محمد الخامس، وقالت: “مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصرك الله وحفظك بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينك بولي عهدك المولى الحسن وشدد الله أزرك بشقيقك الأمير مولاي رشيد وباقي الأسرة العلوية الشريفة، أنا دنيا بطمة راعية من رعاياك الأوفياء، ألتمس أن تتفضل وتشملني بعطفك وأن ترحمني وترحم بناتي وترفع عني هذا البلاء لأنني أحسست بالظلم”.

وتابعت،:“شكرا مرة أخرى للقضاء المغربي الذي برأنا من حساب “حمزة مون بيبي” وباقا غادي نطلب حقي أنا وختي حيث ظلمونا بزاف”.

دنيا بطمة، أكدت تعرضها للتهديد بالقتل، و أضافت: “يهددوني بالقتل وأنهم غادي يحطوا ليا الحشيش في سيارتي وأنا كنقول إلى وقع ليا شي حاجة هما السبب وكنشهد المغاربة على هاد الناس”.

وتابعت: "أنا مواطنة قبل أن أكون فنانة، وبإمكاني الاستفادة من العفو الملكي، وأريد أن أشكر كل من وقف وتضامن معي ومع أختي في هذه الأزمة، وأنا أستغرب إن كان ذنبي الوحيد أنني غنيت عن وطني وقمنا بجولة فنية في الصحراء المغربية وغنيت عن الملك وارتديت الملحفة الصحراوية”.

يذكر أن محكمة النقض المغربية، أصدرت حكما قرارًا برفض النقض الذي قدمته الفنانة دنيا بطمة في القضية التي اتهمت فيها والمعروفة إعلاميًا بقضية "حمزة مون بيبي".

وقضت المحكمة بتأييد الحكم الذي صدر ضدها في عام 2020، وهو السجن لمدة عام، وذلك بعد أن ثبت علاقتها بالحسابات الخاصة بتطبيق "سناب شات".

وتعود قضية حمزة مون بيبي إلى حساب على "سناب شات"، استهدف مشاهير من خلال بث مجموعة من الأسرار المتعلقة بحياتهم الخاصة، وكشفت التحريات في القضية، أن الفنانة المغربية وشقيقتها وآخرون يقفون خلف هذا الحساب.

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