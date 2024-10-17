شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يقدم مسلسله الجديد بدعم من الهيئة العامة للترفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إنتاج مسلسل جديد من بطولة الفنان يوسف الشريف بدعم من موسم الرياض، حيث كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: انتظروا مسلسل للفنان الأخ يوسف الشريف بدعم موسم الرياض ومن الهيئة العامة للترفيه.

وتابع آل الشيخ: والمسلسل من إخراج حسين المنباوي، وتأليف محمد الدباح، وطلبت منهم أن يعرض خارج رمضان. في اعتقادي أنه سيكون عودة قوية ليوسف الشريف .. بالتوفيق لهم إن شاء الله

حساب رئيس هيئة الترفيه

وفي سياق مختلف بدأ الفنان يوسف الشريف تصوير أولى مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد ديربي الموت، أثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي بين فريقي الأهلي والزمالك التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وتواجد الفنان يوسف الشريف وسط الجماهير أثناء المباراة للمشاهدة والتشجيع، ولكنه أيضا نزل غلى أرضية الملعب لتصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد ديربي الموت الذي يعيده إلى السينما مجددا بعد غياب لسنوات أثناء المباراة.

يذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف في السينما كان فيلم بني آدم والذي قدمه بالتعاون مع عدد من الفنانين، من بينهم دينا الشربيني وهنا الزاهد وعدد آخر من الفنانين.