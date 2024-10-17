شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية المتحدة للإعلام تعلن انضمام محمد عبدالمالك إلى برنامج كتابة السيناريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أكاديمية المتحدة للإعلام عن انضمام المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك إلى برنامج كتابة السيناريو في الأكاديمية، وذلك من خلال حسابها على "فيسبوك".

حيث نشرت الصفحة الرسمية لأكاديمية المتحدة صور تجمع بين السيناريست محمد سليمان عبد المالك والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، معلقين عليها: "يسعدنا أن نعلن عن انضمام المؤلف والسيناريست البارز محمد سليمان عبدالمالك إلى برنامج كتابة السيناريو في أكاديمية المتحدة للإعلام".

وتابعت: "بخبراته الغنية وإبداعه في العديد من الأعمال الناجحة مثل تامر وشوقية، العيادة وعالم سمسم، سيقدم محمد سليمان تجربة تعليمية متفردة للمتدربين، مانحًا إياهم فرصة للتعرف على أساسيات وأسرار كتابة السيناريو من منظور احترافي، البرنامج يبدأ في 5 نوفمبر، انتظروا مفاجآت قادمة مع مجموعة متميزة من الخبراء الذين سيتم الإعلان عنهم قريبًا".