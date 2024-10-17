شكرا لقرائتكم خبر عن سمر علام فى ندوة الخليج 365: شخصيتي في تيتا زوزو لا تشبهني إطلاقًا والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة سمر علام خلال ندوة تكريم مسلسل " تيتا زوزو " بتلفزيون الخليج 365: أن شخصيتها في المسلسل لم تحبها إطلاقاً في البداية، لأنها لا تشبهها في أي شيء، ودائما ترشحنى المخرجة شيرين عادل في أدوار لا تشبهها، وأشارت كان تحدي كبير بالنسبة لي فقررت أن أحبها وبدأت تبحث عن الأسباب التي جعلتها دائما حزينة ونكدية برغم أن كل شيء بإختيارها هي، ولكن لديها عقدة بسبب أنها كانت تساعد والدتها في تربية أشقائها وترى دائما أنها ضعيفة بسبب ذلك، ولكنها لو كانت نظرت للموضوع بمنظور آخر كانت ستجده أمرا جميلا

‎مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

‎يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها