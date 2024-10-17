شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة الإسعاف تنقل جثمان المغنى الشاب ليام باين للمشرحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت لقطات جديدة من بوينس آيرس الأرجنتينية تظهر سيارة الأسعاف التي تنقل جثمان المغنى الشاب ليام باين عضو فرقة one direction السابق من الفندق إلى المشرحة.

وذلك بعدما كشف مراسل Sky دانييل هنري بعض التفاصيل المحيطة بوفاة المغنى الشاب ليام باين مغني فرقة One Direction السابق الليلة الماضية، حيث أكد قائلا:" التصريحات التي حصلنا عليها من الشرطة وخدمة الإسعاف تعطينا المزيد من التفاصيل حول ما حدث، حيث كشف بيان الإسعاف، التي ردت على المكالمة، إنهم وصلوا إلى هناك في غضون ست دقائق من تلقي المكالمة، ووجدوا شخصًا ملقى فى الفناء الداخلي في كاسا سور، وهو الفندق الذي كان يقيم فيه باين".

وتابع هنري مؤكدا:" ووجدوا أن الإصابات التي تعرض لها باين نتيجة سقوطه كانت قاتلة، ولم تكن هناك إمكانية لإنعاشه، كما أشارت الإسعاف إلى أن هنالك تقارير من أشخاص سمعوا دويًا عاليًا في الفناء قبل وقت قصير من اكتشاف جثة".

وأكد هنري قائلا:" كل هذه التفاصيل محزنة بالنسبة لأسرة وأصدقاء ليام باين، الذين سيستيقظون في حالة من عدم التصديق بأن شخصًا أحبوه الآن لم يعد معنا".

واستشهد هنري بتصريحات الشرطة التي تقول إنهم استدعوا إلى الفندق بعد تقارير عن "رجل عدواني ربما كان تحت تأثير المخدرات والكحول سقط من أعلى".

وأشار هنري قائلا:" من الواضح أن تشريح الجثة لم يكتمل بعد، لذا في هذه المرحلة، لا نعرف إذا كانت الوفاة جريمة قتل أو لا".