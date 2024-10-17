شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومي للسينما يحيي ذكرى نصر أكتوبر ويعرض فيلم المحارب أحمد بدوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر وبمشاركة مكتبة مصر العامة بالدقي احتفالية بمناسبة ذكري حرب أكتوبر المجيدة الحادية والخمسون بمقر مكتبة مصر العامة بالدقي، وعرض خلالها فيلم "المحارب أحمد بدوي" للمخرج عاطف شكري من إنتاج المركز القومي للسينما 2015، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر.

وعقب عرض الفيلم، أقيمت ندوة أدارتها الكاتبة /أمل عبد المجيد، وشارك بالندوة أبطال أكتوبر والمخرج عاطف شكري وتم تكريم كلا من الدكتور /عرفة أحمد حسن قائد سرية بحرب أكتوبر والكاتب الكبير/أحمد سويلم ضابط مقاتل بحرب أكتوبر والمهندس /سعيد قطايف مهندس عمليات ورسام خرايط حرب أكتوبر وهو أحد أبطال أكتوبر وتحدثوا بدورهم مع الطلاب المشاركين بالندوة عن بطولاتهم وذكرياتهم بالحرب.

وتحدث بالاحتفالية كلا من السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة ومدير التصوير الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما ومخرج الفيلم الأستاذ عاطف شكري، وتناولوا الحديث عن حرب وبطولات أكتوبر وتفاعل معهم الجمهور من الطلاب المشاركين بالاحتفالية.

جديرا بالذكر أن فيلم (المحارب) هو فيلم تسجيلي ينتمي إلى نوعية أفلام السيرة الذاتية، ويتناول الفيلم قصة بطولة الفريق أحمد بدوي أحد رموز حرب أكتوبر المجيدة.



احتفالية القومي للسينما



احتفالية القومي للسينما بذكري نصر أكتوبر