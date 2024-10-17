شكرا لقرائتكم خبر عن لينا شماميان: استمتعت بتقديم تتر مسلسل جودر والأغنية لها تكملة بالجزء الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة السورية لينا شماميان في تصريحات خاصة مع الخليج 365 عن كواليس مشاركتها في غناء تتر مسلسل جودر الذى عرض في موسم دراما رمضان الماضى، والذى قام ببطولة العمل النجم ياسر جلال، ومن المقرر طرح الجزء الثانى من العمل في الموسم الرمضانى المقبل.

وصرحت شماميان قائلة: "تحمست جدا للمشاركة في الجزء الأول من مسلسل جودر في خلال موسم دراما رمضان الماضى، ومن المقرر أن تطرح الأغنية قريبا على تطبيقات الأغانى، وكمان هتنزل في الجزء الثانى من المسلسل وهيكون لها تكملة".

وتابعت شماميان قائلة: "أغنية مسلسل جودر تشبه أغانى الأساطير خاصة أنه فيها كذا نمط موسيقى في نفس الأغنية، وكمان الطريقة اللى كنا بنشتغل فيها كانت حلوة جدا، وكان الشغل ممتع جدا في الشغل على الأغنية، خاصة أن المسلسل كمان حلو جدا".

وأشارت شماميان: "في 2009 سجلت تيزر لمسلسل ألف ليلة وليلة، أغنية لما بدا يتثنى، وبعد 15 سنة تقريبا غنيت تتر مسلسل جودر".

فى سياق متصل استأنف أبطال مسلسل جودر 2 بطولة النجم ياسر جلال، تصوير العمل من أجل العرض فى رمضان المقبل، من إخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب واروما استديوز، حيث يصور حاليا أبطال المسلسل داخل ديكور مدينة الإنتاج الإعلامى، وتجمع المشاهد كلا من ياسر جلال وياسمين رئيس وأحمد بدير، وعدد كبير من الممثلين.