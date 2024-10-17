شكرا لقرائتكم خبر عن محبو ليام باين يجتمعون فى الفندق بعد وفاته فى حالة صدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى المغنى العالمى الشاب ليام باين مغني فرقة One Direction السابق، حيث عثر عليه ميتاً بالأرجنتين، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام التى أفادت بأن المغني توفي خارج فندق في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وحضر العديد من محبى باين إلى الفندق وظهروا فى حالة من الصدمة بسبب وفاته المفاجأة.

حيث يعيش جمهور المغني العالمي ليام باين فى حالة من الصدمة بعد وفاته عن عمر 31 عامًا، وأعلن موقع tmz سبب وفاته، عن سبب الوفاة مؤكدا أنه سقط من البلكونة من الدور الثالث من فندقه الذى كان يقيم فيه بالأرجنتين.

ليام عضو سابق بـ فريق One Direction وكان سبق وأعلن عن لم شمل أعضائه وذلك فى الذكرى السنوية للفريق، وكشف ليام باين فى تصريحات لصحيفة The Sun قبل رحيله عن أن وهارى ستايلز ولويس توملينسون ونيال حوران سيشاركون فى خطط لم الشمل بينما زين مالك يفضل الغياب.

بدأ فريق "One Direction" من خلال برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" الشهير عام 2010، وقد أصبحت الآن من أشهر الفرق الغنائية بالعالم وتفكك الفريق فى 2016.



صدمة محبى ليام باين



محبى ليام باين



صدمة محبى ليام باين