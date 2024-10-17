شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفات عمر خيرت تضىء الليلة العاشرة بمهرجان الموسيقي العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 32 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، ويقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر الجاري، 4 حفلات بالقاهرة والإسكندرية وفقرات مواهب الأوبرا فى السابعة مساء.

على مسرح النافورة يقام حفلاً يحييه الموسيقار الكبير عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجي يتضمن نخبة من مؤلفاته العبقرية التي نجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.

ويحتضن مسرح الجمهورية حفلا لفرقة أم كلثوم للموسيقي العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار ويضم باقة مختارة من أعمال الطرب التى شكلت جانبا من الوجدان الفنى للشعب المصرى والعربى.

ويشهد مسرح معهد الموسيقي العربية ليلة طربية للفنان محمد الطوخي وفرقته وتشمل مجموعة من أعمال الموسيقي العربية .

ويستقبل مسرح سيد درويش" أوبرا الإسكندرية "حفلاً لفرقة الإيقاعات الشرقية بقيادة الفنان سعيد الارتيست ويضم عدد من المعزوفات والارتجالات بالإضافة إلى مؤلفاته الخاصة .

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يواصل طلاب مركز تنمية المواهب تحت اشراف المدير الفني سامح صابر التعبير عن انفسهم من خلال باقة متنوعة من المؤلفات التراثية والمعاصرة .