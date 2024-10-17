فن ومشاهير

وفاة والد مصطفى هريدي وتشييع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان مصطفى هريدي وفاة والده عبد اللطيف هريدي، وذلك من خلال حسابه بموقع "فيسبوك"، حيث كتب: "توفي إلى رحمه الله تعالى، أبويا الغالي الحاج عبداللطيف هريدي، الله يرحمه ويغفر اليه ويسكنه فسيح جناته".

وتابع: "وصلاه الجنازه بمسجد مصطفي محمود المهندسين، بعد صلاه الضهر وان لله وان اليه راجعون".


مصطفى هريدي

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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