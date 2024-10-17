شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد سليمان عيد.. ماذا قال عن عادل إمام؟ وفرحته بحضور تامر حسنى فرح ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم، الفنان سليمان بعيد ميلاده الـ55، فهو من مواليد 17 أكتوبر عام 1968 من منطقة إمبابة فى الجيزة، انطلقت مسيرته الفنية بشكل كبير بعد مشاركته المتميزة فى فيلم الإرهاب والكباب مع النجم الكبير عادل إمام، بالإضافة إلى مشاركته فى فيلم طيور الظلام والنوم فى العسل وهمام فى أمستردام مع النجم الكبير محمد هنيدى.

وفى ذكرى ميلاده الـ55 نستعرض تصريحات سليمان عيد عن النجم الكبير عادل إمام، أثناء حوار مع الخليج 365 فى يناير 2021، حيث قال عن ذكرياته مع الزعيم: "عادل إمام بقا الالتزام .. طبعا بنهزر وكل حاجة بس لينا ساعة قبل العرض بساعتين كده كلها هزار .. وقبل العرض بساعة مفيش هزار كله بيستعد".

وعن الموقف الذى مر في حياته، رأى أنه يصلح للاستخدام الكوميدى: قال إن مشهده مع هانى رمزى في فيلم أبو العربى تحول من موقف حياتى إلى مشهد فى الفيلم، وروى كواليس الموقف الحقيقى، قائلا: "الموقف ده حصل فعلا في الحقيقة وعشته مع أحمد آدم .. كان بيلعب بلياردو هو وصلاح عبد الله وواحد عاوز يتصور معاه .. وأحمد آدم عاوز يخلص الدور .. والتانى يقوله بعدها بدقيقة طيب يلا.. وطلعت بالشكل الكوميدى ده".

كما كشف الفنان سليمان عيد، عن أبرز المواقف الشخصية فى حياته وعلاقته بكبار النجوم، وذكر خلاله الموقف الذى حدث بينه وبين تامر حسنى مؤخرا، وقال: "تامر حسنى شخصيا مابنعرفش بعض أوى.. أنا جاى الخليج 365 النهاردة بسبب شخص هو اللى عرفنى على تامر حسنى وهو عادل عبد الله.. أنا كنت بعمل فرح بنتى وإمكانياتى على قدى.. نفسى البنت تفرح بجد.. البنت والعيلة كلها بتحب تامر حسنى.. فعادل قال لى ما تكلمه.. وحكالى عن شخصية تامر حسنى فكلمته وقفلت لقيته بيتصل.. بقيت فرحان جدا إنه عارفنى.. وعزمته وقال لى هكتب عندى أهو وسجل المواعيد.. ولحد الفرح وأنا بقول إنه هيعتذر.. لحد يوم الفرح جه وأنا والعيلة كلها بقينا مبسوطين.. ومهما قولت فى أى برنامج مش هوفيه حقه ولا هعرف أشكره على ده".