شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تقدم مسلسلها الجديد فى رمضان 2025 ويتناول قضايا المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة روجينا لمسلسلها الجديد المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من إخراج مى ممدوح وتأليف محمود عزت، حيث تعقد روجينا جلسات عمل مع المخرجة للاستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل تمهيدا لبدء التصوير.

وصرحت روجينا لـ الخليج 365"، أن العمل الذى ستقدمه يتناول قضية تخص المرأة في 15 حلقة، مشيرة إلى أنها تهتم دائما بحقوق المرأة في المجتمع والمسلسل يحتوى على مفاجأت في أحداثه.

ويأتي تعاون روجينا مع المخرجة مى ممدوح، بعدما قدمت مسلسل رشيد بطولة شقيقها النجم محمد ممدوح والذى عرض عام 2023، وشارك في بطولة العمل ريهام عبد الغفور، خالد كمال، تامر نبيل، حسن العدل، أحمد محار، وغيرهم من الممثلين.

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.