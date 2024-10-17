"معايا المشوار كله".. كيف تحدث محمد هنيدي عن زوجته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلَّ الفنان محمد هنيدي ضيفًا على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش ببرنامج "AB TALKS"، المُذاع عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب".

وتحدث "هنيدي" عن زوجته، قائلًا: "عرفنا بعض وأنا بقول بسم الله، هي من الأول تمامًا معايا المشوار كله، وكان في اتفاق بيني وبينه قولتها أنا لو تمت 35 سنة ومبقتش حاجة كبيرة مش عايز أبقى ممثل أعتمد وأستنى عشان أعرف أفتح بيت، ولو جات 35 ومنجحتش هتوكل على الله أسافر".

وأضاف: "كرم رب العالمين جاء بعد فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية واتجوزنا بعد فيلم همام في أمستردام، عبير من البداية كنا أصدقاء أصلا وعلاقتنا بدأت صداقة وبعد كده ربك اللي كرم، هي معايا من الاول تمامًا ربنا يحفظها".

جدير بالذكر أن النجم محمد هنيدي عُرض له في 2024 مسرحية "ميوزيكال سكوول" بطولة نرمين الفقي، محمد ثروت، نانسي صلاح، وأحمد سلطان.

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