شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل فيلم المخفى أولى بطولات أحمد سلطان قبل طرحه الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

التحق فيلم المخفي الذى يخوض به الفنان الشاب أحمد سلطان أولى بطولاته المطلقة في السينما، بقائمة الأفلام التي حجزت مكانها للعرض في السينمات خلال شهر أكتوبر الجارى، حيث ينطلق الفيلم في دور العرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أكتوبر.

فيلم المخفى بطولة أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، بدرية طلبة، ريهام الشنوانى، محمد محمود، ريم المصرى ومحمد محسن وتأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله، وطرحت الشركة المنتجة البوستر والبرومو الرسمي للفيلم خلال الأيام الماضية وذلك بعد تحديد موعد العرض في قاعات السينما.

فيلم المخفي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول حلمي وهو شاب في بداية حياته المهنية بعد تخرجه من الجامعة، وهو شخصية خجولة يصدق كل من حوله، مما يوقعه في مشاكل اجتماعية التي يعيشها إنسان كان يحلم بحياة طبيعية ومجتمع صادق لا يكذب، أو على الأقل يكون كل من حوله من أسرته وأصدقائه صادقين، لكنه يصطدم بالحقيقة ويواجه الحياة ببراءة وصدق، فينقلب عليه المجتمع، ويخدعه أقرب الناس إليه.

يذكر أن دور العرض استقبلت الأسبوع الماضى فيلم "بنسيون دلال" بطولة بيومى فؤاد وعمر مصطفى متولى، وتسعتد لاستقبال عدد آخر من الأفلام خلال الأسبوعين المقبلين منها "دراكو رع" بطولة خالد منصور وشادى ألفونس يوم 30 أكتوبر، وفيلم "أل شنب" بطولة ليلى علوى وأسماء جلال ولبلبة وسوسن بدر وهيدى كرم يوم 31 أكتوبر.



البوستر الاول لفيلم المخفى