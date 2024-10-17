شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مدحت يقدم الموسيقى التصويرية لمسلسل رقم سرى بطولة ياسيمن رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الموسيقار محمد مدحت الموسيقى التصويرية لمسلسل رقم سرى بطولة النجمة ياسمين رئيس، والمقرر عرضه على قنوات المتحدة الفترة المقبلة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، ومن إنتاج اروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، حيث يعمل مدحت حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على العمل ومشاهده الخاصة، حيث أن العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى .

وعمل مؤخرا مدحت على الموسيقى التصويريه لمسلسل إنترفيو الذى عرض على منصة watch it، بطولة الفنانة الشابة رنا رئيس، وخالد شباط، وهو العمل المكون من 10 حلقات، من إخراج أحمد خالد أمين، ولاقى العمل نجاحا كبيراً .

مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقى صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامى الطمبارى، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريباً على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.