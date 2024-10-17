شكرا لقرائتكم خبر عن سقط من بلكونة الفندق.. تعرف على سبب وفاة المغنى ليام باين والان مع تفاصيل الخبر

صدمة كبيرة يعشيها جمهور المغني العالمي ليام باين بعد وفاته عن عمر 31 عامًا، وبدات تفاصيل الوفاة تظهر للعلن حيث نشر موقع tmz سبب وفاته، حيث أكد الموقع أنه سقط من البلكونة من الدور الثالث من فندقه الذى كان يقيم فيه بالأرجنتين.

وذكر شهود عيان في الفندق الذي كان يقيم فيه في بوينس آيرس أن ليام سقط من غرفته في الطابق الثالث من فندق CasaSur Palermo ولا يعلمون إن كان ذلك مقصوداً أم عرضياً.

ونشر موقع TMZ صورة تظهر جثة ليام على سطح خشبي في الفندق مع وجود طاولات وكراسي قريبة.

ليام عضو فريق One Direction السابق وكان سبق وأعلن عن لم شمل أعضائه وذلك فى الذكرى السنوية للفريق، وكشف ليام باين فى تصريحات لصحيفة The Sun قبل رحيله عن أن وهارى ستايلز ولويس توملينسون ونيال حوران سيشاركون فى خطط لم الشمل بينما زين مالك يفضل الغياب.

بدأ فريق "One Direction" من خلال برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" الشهير عام 2010، وقد أصبحت الآن من أشهر الفرق الغنائية بالعالم وتفكك الفريق فى 2016.











