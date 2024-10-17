شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 12 يوما في دور العرض.. Joker: Folie à Deux لم يتخطى ميزانيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت ميزانية فيلم Joker: Folie à Deux حوالى 190 مليون دولار، وكما ذكرت مجلة Variety، حتى بعد عطلتي نهاية الأسبوع الماضى، بلغ إجمالي إيراداته العالمية 165 مليون دولار، وذلك بعد طرحه يوم 4 أكتوبر الجارى.

مقارنة بـ 248 مليون دولار التي حققها الفيلم الأول Joker بعد ثلاثة أيام فقط، يواجه فيلم Joker: Folie à Deux فشل كبير في شباك التذاكر لم يتوقع له.

وفى سياق متصل شرح المخرج العالمى تود فيليبس مخرج فيلم الجوكر، Joker: Folie à Deux، سبب شعور الكثير من المشاهدين بخيبة الأمل من الشخصية الرئيسية آرثر فليك أو الجوكر التي يقدمها النجم العالمى خواكين فينيكس.

وأكد تود قائلا:" خلال فيلم Joker: Folie à Deux يريد فليك ان يكون كما هو، وليس الجوكر، وهى الفكرة التي فرضها عليه أهل جوثام، ولا يريد أن يعيش مزيفًا بعد الآن".

هذا وتم إصدار الجزء الثاني من فيلم الجوكر "Joker" لعام 2019 يوم 4 أكتوبر الجارى، ويتناول شخصية آرثر فليك، المعروف باسم الجوكر، الذي لعب دوره خواكين فينيكس، أثناء وجوده مريضًا في منشأة للصحة العقلية بعد أحداث الفيلم الأول، ومنذ ثم يقع في حب هارلين "لي" كوينزل، المعروفة باسم هارلي كوين، التي لعبت دورها ليدي جاجا.

وفي مقابلة جديدة مع Entertainment Weekly، قدم فيليبس تفسيره لسبب عدم ظهور مشهد تقبل فيه هارلى كوين امرأة في مجموعة من المتظاهرين خارج قاعة المحكمة في النسخة النهائية.

كان المشهد سيظهر قبل إحدى جلسات المحكمة التي حضرها فليك فى خلال فيلم Joker: Folie à Deux، حيث تتم محاكمته على الجرائم التي ارتكبها في الفيلم الأصلي الذى طرح في 2019، وأكد فيليبس أن جاجا ارتجلت مشهد القبلة.