شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على ليام باين عضو فرقة One Direction السابق ميتًا عن عمر 31 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع جاست جيرد عن وفاة ليام باين مغني فرقة One Direction السابق، حيث عثر عليه ميتاً بالأرجنتين، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام التى أفادت بأن المغني توفي خارج فندق في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

ليام عضو سابق بفريق One Direction وكان سبق وأعلن عن لم شمل أعضائه وذلك فى الذكرى السنوية للفريق، وكشف ليام باين فى تصريحات لصحيفة The Sun قبل رحيله عن أن وهارى ستايلز ولويس توملينسون ونيال حوران سيشاركون فى خطط لم الشمل بينما زين مالك يفضل الغياب.

بدأ فريق "One Direction" من خلال برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" الشهير عام 2010، وقد أصبحت الآن من أشهر الفرق الغنائية بالعالم وتفكك الفريق فى 2016.