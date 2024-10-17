شكرا لقرائتكم خبر عن لينا شماميان: أغانى ألبوم "بعد" تحكى عن الشوق و" نيل" عن مصر ويطرحان معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة السورية لينا شماميان في تصريحات خاصة مع الخليج 365 عن كواليس تجهيزاتها لألبوماتها الجديدة "بعد" و "نيل"، حيث أشارت قائلة: "أعمل على ألبومان في وقت واحد، الأول هو "بعد"، التيمة العامة الخاصة به باللغة العربية الفصحى، وكيف لهذه اللغة أن تكون لينه مع كل الأنماط الموسيقية على عكس ما هو سائد هذه الأيام، أن الفصحى بعيدة عن طرق النطق، ولكن لا الفصحى قريبه نحن اللى بعاد، وبعد أيضا تعنى المسافة، والألبوم بيحكى عن الشوق للحب، أو الأهل أو البلاد، وأنا تحديدا شوقي للبلاد، كمان يوجد جزء من الاغاني صوفى، فالأغانى أيضا بها شوق للرضا".

وتابعت شماميان قائلة: "أما الألبوم الثانى هو "نيل"، وهذا الألبوم بشكل واضح عن مصر، أنا كتبت كمية أغاني كثيرة من أول وصولى إلى مصر، ولكننى لم أطرحها، ولهذا سأطرحهم في خلال هذا الألبوم".

وذلك بعدما أكدت النجمة السورية لينا شماميان عن فخرها بمشاركتها بحفلين في خلال مهرجان الموسيقى العربية، حيث شاركت في حفل الافتتاح الذى أقيم يوم 11 أكتوبر الجارى، والحفل الثانى كان 13 أكتوبر من نفس الشهر غنت فيه مجموعة مختلفة من أغنياتها بقيادة المايسترو جورج قلته على مسرح الجمهورية.

وصرحت شاماميان في تصريحات خاصة لليوم السابعة قائلة:" شعرت بالفخر للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية خاصة وأن الافتتاح كان لروح موسيقار الشعب سيد درويش وهو الأقرب لقلبى من الملحنين العرب، فالحانه خالدة إلى الآن، ويجدها المستمع متطورة ومواكبة لعصرنا الحالي حتى بعد رحيله بسنوات عديدة".