الحلفاوي يوجه رسالة لـ صلاح عبدالله بعد جملة "كل ما بشوفني وأنا ميت بعيط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان القدير نبيل الحلفاوي، رسالة للفنان صلاح عبدالله بعد تدوينته الأخيرة.

وأعاد الحلفاوي، نشر تدوينة صلاح عبدالله، عبر حسابه على "إكس": "ربنا يديك الصحة يا حبيبي.. والحمد لله إن لما يحين الأجل مش هنشوف".

وأضاف: "طب عشان ما تعيطش أقولك على حاجة ألطف.. مش بس مش هنشوف.. ده كل الناس هتعرف إلا احنا".

وكان صلاح عبدالله، كتب عبر حسابه على "إكس": "كل ما بشوفني وأنا ميت، بعيَّط، آه والله".

يذكر أن، صلاح عبدالله يعرض له حاليا مسلسل "تيتا زوزو" على قناة DMC، بطولة إسعاد يونس، ندا موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، محمد كيلاني، مجدي بدر، صلاح عبدالله، وغيرهم من الفنانين، وتأليف محمد عبدالعزيز، وإخراج شيرين عادل.

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