بالصور.. المطربة بوسي تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة بوسي متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت "بوسي" مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان طويل منقوش عليه ورد باللون الأحمر.

وتفاعل رواد انستجرام، مع صور بوسي، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الفستان وهم"، "جميلة الصورة يا فنانة"، زي القمر أوي"، "بسبوسة القمر"، "بجد أنتي جميلة جدا"، "بوسي البرنسيسة"، "أكتر حد Lady بعد ياسمين صبري"

https://www.instagram.com/p/DBMcHI7uD09/?utm_source=ig_web_copy_link

يذكر أن، آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

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