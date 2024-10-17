نسرين طافش جريئة وياسمين صبري بملامح هادئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ركين سعد

تستمتع الفنانة الأردنية ركين سعد بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بدون مكياج.

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صورًا جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أنيق باللون الأسود.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

لاميتا فرنجيه

خطفت الفنانة لاميتا فرنجيه، الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة جريئة.

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، بملامح هادئة، بأحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل متابعيها.

هدى المفتي

خطفت الفنانة الشابة هدى المفتي، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ياسمين جمال

شاركت الفنانة ياسمين جمال، متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصيرة.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة جريئة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها مرتدية ملابس الجيم داخل صالة الألعاب الرياضية.

أحمد الفيشاوي

استعاد الفنان أحمد الفيشاوي، ذكرياته بفيلم "الحاسة السابعة"، ونشر صورة من كواليس الفيلم عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس، متابعيه، أحدث ظهور له، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.