"قعدت معاه يوم كامل".. محمد هنيدي يكشف تفاصيل آخر يوم في حياة خالد صالح قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حل الفنان محمد هنيدي ضيفًا على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش ببرنامج "AB TALKS"، المُذاع عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب".

وكشف محمد هنيدي عن آخر يوم بالفنان خالد صالح قبل وفاته، قائلًا: "عرفنا بعض في الجامعة وعرفته قبل علاء ولي الدين جيل الجامعة والشلة وكان في علاقة في بيوتنا وأهلينا وربنا قدرني بحاجة لذيذة إني قعدت مع خالد صالح يوم كامل قبل انتقاله ووفاته".

وعن آخر يوم في حياة خالد صالح قبل وفاته، قال هنيدي: "الموضوع مكنش مرتب، روحت عشان أشوفه أنا والفنان طارق عبدالعزيز الله يرحمه قالوا ممنوع، دكتور مجدي يعقوب قاله يا خالد أنا عايزك تروح الاوتيل، هو اليوم ده اللي أنا روحته، قعدنا طول النهار إحنا الثلاثة جبنا من الجامعة واتصورنا وأنا طبعا خفيت الصور، بس عشت معاه كتير اليوم ده، دي كانت حاجة جميلة جدًا من رب العالمين".

وتابع: "فقد الأحباب مؤلم اوي يا أخي وقضاء الله أحلى واحنا ده مرجعنا واحنا اللاحقون، لما بتفتكر بتبقى مبسوط، مش زعل لأنه فقدناهم تحس أنهم موجودين".

جدير بالذكر أن النجم محمد هنيدي عُرض له في 2024 مسرحية "ميوزيكال سكوول" بطولة نرمين الفقي، محمد ثروت، نانسي صلاح، وأحمد سلطان.

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