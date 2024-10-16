شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لفرقة "الحضرة المصرية" فى قبة الغورى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مركز إبداع قبة الغورى بمنطقة الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلاً جديداً لفرقة (الحضرة المصرية)، فى الثامنة مساء الجمعة 18 أكتوبر، ضمن خطة وزارة الثقافة بالاهتمام بفنون التراث.

تقدم الفرقة طقوسا من مختلف الأماكن الجغرافية فى مصر، وتستهدف محبى التصوف وإحياء محبة النبى وآل بيته، وتسعى إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتعزيز القيم الدينية.

يغلب على الفرقة وملابسها اللون الأبيض والذى يدل على النقاء و الطهر والسمو الروحى، ولباس الفرقة الأساسى هو الجلابية مع العمامة كغطاء للرأس، ومنشدو الفرقة من مختلف الطرق والساحات والمشايخ المختلفة التى تعكس تنوع المنشدين وخلفايتهم من صعيد مصر إلى قاهرة المعز.