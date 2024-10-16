في ذكرى وفاته.. عمر الحريري نجم قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:59 مساءً - يعد الفنان عمر الحريري واحدًا من أبرز فناني زمن الفن الجميل، كما أنه من الفنانين القلائل الذين نجحوا في التعاون مع أجيال فنية مُتعاقبة وكان غزير الإنتاج حيث شارك ببطولة العديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية.

من الظهور بالسينما طفلًا حتى تأسيس المسرح الوطني في ليبيا

وُلد الفنان عمر الحريري في 12 فبراير عام 1926، وجاء الظهور الأول له في السينما منذ طفولته بفيلم "سلامة في خير" أمام الفنان الكبير نجيب الريحاني وعشق الفن والأداء التمثيلي ليلتحق عقب ذلك بالمعهد العالي لفن التمثيل والذي تخرج منه عام 1947.



عقب ذلك التحق الفنان عمر الحريري بفرقة يوسف وهبي المسرحية وشارك بعدد من المسرحيات مع كبار الفنانين، ثم عمل بالمسرح القومي المصري والذي شارك من خلاله بعدد كبير من المسرحيات، حتى عام 1968 حيث سافر إلى ليبيا والتي أسس فيها المسرح الوطني حيث كان له دور كبير في تدريس التمثيل والإخراج بليبيا وظل هُناك لمدة سبع سنوات حتى عاد عام 1974 وإستكمل عمله بعدد كبير من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.

عمر الحريري ورحلة سينمائية تُوجت بـ 6 أفلام ضمن أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية

كان للفنان عمر الحريري دور بارز في السينما المصرية حيث شارك بالعديد من الأفلام السينمائية مع كبار النجوم والمُخرجين والتي تعد من أبرز الأفلام السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية.

كما شارك الفنان عمر الحريري في 6 أفلام سينمائية تم اختيارها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم سينمائي بتاريخ السينما المصرية بحسب إستفتاء النقاد عام 1996، وهي أفلام: "سلامة في خير، إبن النيل، الناصر صلاح الدين، الجبل، المذنبون، أهل القمة".



كما قدم الفنان عمر الحريري البطولة المُطلقة بالسينما المصرية في فيلم سينمائي وحيد أمام الفنانة سميرة أحمد وذلك من خلال فيلم "أغلى من عينيه" والذي جاء من تأليف وإخراج عز الدين ذو الفقار وشارك ببطولة الفيلم حسين رياض، سميحة أيوب.

وطوال مسيرة فنية إمتدت لستون عامًا ظل الفنان عمر الحريري يُقدم أعمالاً فنية وكان آخر الأفلام السينمائية التي شارك بها هو فيلم "الرجل الغامض بسلامته" عام 2010 كما شارك بمسرحية "حديقة الأذكياء" عام 2011، وقد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 16 أكتوبر عام 2011 عن عمر ناهز الـ85 عامًا.

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