نادين نجيم في أول إطلالة بعد انفصالها عن خطيبها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:59 مساءً - تحل الفنانة نادين نجيم ضيفة على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة" على قناة DMC، يوم الاثنين المقبل 21 أكتوبر، في أول إطلالة للفنانة نادين نجيم بعد أن أعلنت يوم الأحد الفائت في 13 أكتوبر الجاري انفصالها رسمياً عن خطيبها ناريغ ناربكيان. وستتطرق نادين نجيم بالتأكيد في البرنامج للعديد من الأمور الفنية والخاصة في حياتها وتجربتها في عالم مستحضرات التجميل والعلامة التجميلية التي تحمل اسمها NADINE NJEIM BEAUTY. ومن المتوقع ربما أن تتحدث للمرة الأولى عن سبب انفصالها عن خطيبها ناريغ ناربكيان.

إسعاد يونس تعلن عن الحلقة



وكانت الفنانة إسعاد يونس أعلنت عن حلقة نادين نجيم كما تفعل دائماً ببرنامجها "صاحبة السعادة" عبر نشرها صورة تجمعها بالضيف مع تساؤل عن هوية ضيف الحلقة حيث وقفت إسعاد يونس وبجانبها نادين نجيم. وقد أدارت الأخيرة ظهرها للكاميرا كي لا تكشف وجهها. وسألت إسعاد يونس السؤال المعتاد في برنامجها وهي تشير بيدها نحو ضيفتها "تفتكروا مين ضيفتي الجاية؟". ومن المتوقع أن تحظى الحلقة بمشاهدة كبيرة انتظاراً لما ستفصحه نادين نجيم عن علاقتها بخطيبها السابق ناريغ ناربكيان وسبب انفصالها عنه.

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نادين نجيم تعلن انفصالها عن خطيبها

وكانت نادين نجيم أعلنت الأحد الفائت انفصالها عن خطيبها ناريغ ناربكيان عبر فيديو نشرته على ستوري حسابها على إنستغرام لشخص من بعيد وهو منطلق برحلة بحرية وكتبت رسالة غامضة محيّرة جاء فيها" يسعدني أن أعلن أنني متزوجة! رسميًا، لا بل عازبة وممتنة". ولم تذكر نادين الأسباب أو التفاصيل التي أدت إلى انفصالهما.

حب كبير وانفصال مفاجىء



وكانت نادين نجيم وناريغ ناربكيان أعلنا خطبتهما في 4 فبراير من العام 2023 أثناء سهرة الاحتفال بيوم ميلاد نادين حيث فاجأها ناريغ ناربكيان بخاتم الخطوبة إذ جثا ناريغ ناربكيان حينها على ركبته طالباً يدها وسط هتافات الحاضرين وهتافاتهم ومباركتهم. ولم تستطع نادين نجيم وقتها إخفاء تأثرها حيث دمعت عيناها من المفاجأة الرومانسية السعيدة. ونشرت وقتها نادين على حسابها على إنستغرام الفيديو من حفل يوم ميلادها الذي تحول لحفل خطوبة وعلقت عليه" كان من المفترض أن أحتفل بيوم ميلادي اليوم، ولكنني في النهاية احتفلت بالحياة والحب! وقلت نعم". ووضعت رمز خاتم الخطوبة ورمز القلب.

وكان يربط حب كبير بين الخطيبين. وكانت نادين نجيم تتحدث باستمرار عن مزايا خطيبها ناريغ ناربكيان وأنه ساندها في العديد من المواقف الصعبة التي مرت بها ومدى ثقتها به وانسجامهما وحبهما الكبير. وتحدثت أكثر من مرة عن تحضيراتهما لحفل زفافهما قريباً، وأنه كان تأجل من قبل بسبب انشغالاتها الكثيرة وفق ما أعلنت. إلى أن فاجأت نادين نجيم مؤخراً جمهورها بخبر انفصالها عن خطيبها من دون ذكر الأسباب أو التفاصيل.

نادين نجيم احتفلت بيوم ميلاد خطيبها الشهر الفائت



علماً أن نادين نجيم كانت احتفلت الشهر الفائت بيوم ميلاد ناريغ ناربكيان ضمن أجواء سيطرت عليها السعادة والرومانسية، بحضور عدد من أصدقائهما. ووثقت لحظات احتفالها بيوم ميلاده بمجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها على إنستعرام. وكانت نادين نجيم قد احتفلت قبل بضعة أيام من احتفالها بيوم ميلاد خطيبها، بيوم ميلاد ابنها جوفاني ضمن أجواء صيفية على المسبح. ونشرت صوراً من الاحتفال تجمعها بابنها جوفاني وابنتها هافن والأصدقاء.

اللافت أن ابن الفنانة نادين نجيم وخطيبها ناريغ ناربكيان مولودان قي اليوم نفسه 13 سبتمبر. وكانت نادين قد أعلنت عن ذلك العام الفائت حيث قامت بإعداد قالبين من الحلوى أحدهما احتفالاً بابنها جوفاني والآخر للاحتفال بخطيبها، وأطلت بفيديو عبر حسابها على إنستغرام عبرت من خلاله عن مدى سعادتها بأن ابنها وخطيبها مولودان في اليوم نفسه، وعلقت قائلة لابنها: " 13 ايلول أجمل يوم بحياتي لأنني حملتك بين يديّ وكنت أجمل هدية عندي من السماء. أصبح عمرك 9 سنين ولكن بالنسبة لي تبقى طفلاً صغيراً. الله يكتبلك أجمل مستقبل وأراك ناجحاً وأفرح بك ويبعد عنك أولاد الحرام ويحميك الرب أينما كنت ويوفقك بحياتك. أحبك يا ماما يا سندي وروحي. الله لا يحرمني منك".

وأضافت "ولأن الله بحبني، أرسل لي رجلاً يحبني ويحميني ويخاف عليّ، ويوم ميلاده في نفس يوم ميلاد ابني".

وتابعت" في هذا اليوم فرحتي فرحتان بوجود ابني وشريك حياتي إلى جانبي. إن شاء الله أحتفل بكما دائماً وتبقيان مصدر سعادتي وقوتي".

نادين نجيم وخطيبها السابق ناريغ ناربكيان في حفل يوم ميلاده الشهر الفائت- الصورة من ستوري حساب نادين على إنستغرام



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